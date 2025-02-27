27 Şubat Perşembe günü bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle okullar tatil edildi

AA & Ensonhaber

Kar yağışı bazı illerde etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi.

ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okullarda; Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve 7 ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde etkili olan yoğun kar ve soğuk havanın etkisini sürdüreceği aktarıldı.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen ara 27 Şubat Perşembe günü 1 gün daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

GİRESUN

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde 27 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde belde ile köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacakları ifade edildi.

RİZE

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar nedeniyle 27 Şubat Perşembe günü eğitime bir günlük ara verildiğini bildirdi.

Baydaş, Kararları yetkililerden gelen analizleri paylaşarak verdiklerini ifade etti.

TRABZON

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçesindeki okullarda taşımalı eğitim yapılan okullarda 27 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik, Muhittin Öztürk Saffet Çebi ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl'deki ilkokul ve ortaokulların tamamında, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı, Özdil ve Kömürcü mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Akçaabat ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Işıklar Orta Mahalle İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar Çok Programlı Lisesi, Akpınar Ortaokulu, Erikli İlkokulu, Hakkı Altıntaş Ortaokulu, Mecit Pirhasan İlkokulu, Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu, Hasan Saka İlkokulu/Ortaokulu, Sebat İlkokulu, Mersin Şehit Engin Saraç İlkokulu/Ortaokulu,, Kaleönü Murat Köse İlkokulu/Ortaokulu, Akçaköy İlkokulu/Ortaokulu, Derecik İlkokulu/Ortaokulu, Derecik Anadolu Lisesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

SİNOP

Valilikten yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

Bu sebeple kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmadan dolayı merkez ilçe ve Erfelek'te bazı okullarda; Gerze, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise taşımalı eğitime 27 Şubat Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

VAN

Özalp Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ilçede olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede 27 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi.

Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

Saray'da da yoğun kar nedeniyle eğitime 27 Şubat Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Tipi ve buzlanma nedeniyle Çaldıran'da 27 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

KASTAMONU

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ve yarın ara verildiği bildirildi.

Küre ilçesinde ise 27 Şubat Perşembe günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

ARDAHAN

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini kaydetti.

Çiçek ayrıca hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

AĞRI

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi ile Iğdır'daki bazı köy okullarında eğitime ara verildi.

Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

IĞDIR

Iğdır'daki bazı köy okullarında da eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek ve Alibeyköy köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.