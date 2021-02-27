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27 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 27.02.2021 - 20:22
- Güncelleme : 27.02.2021 - 20:32
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.
Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 621 semptomlu hasta belirlendi.
71 CAN DAHA VİRÜSE YENİLDİ
Bugün, tedavi altında olan 8 bin 938 kişi iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 693 bin 164 oldu.
Ölümcül virüse bugün 71 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 503'e yükseldi.