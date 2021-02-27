Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
350.202
-0.96%
EXEN Coin
16.60
-0.59%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    27 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 20:22
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 20:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    27 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

    Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 621 semptomlu hasta belirlendi.

    71 CAN DAHA VİRÜSE YENİLDİ

    Bugün, tedavi altında olan 8 bin 938 kişi iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 693 bin 164 oldu.

    Ölümcül virüse bugün 71 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 503'e yükseldi.

    27 Şubat Türkiye de koronavirüs raporu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir