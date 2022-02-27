27 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 49 bin 792 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 206 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 49 BİN 792

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıkarken, 206 kişi ise hayatını kaybetti.

"DÜNYA SALGINA KARŞI MÜCADELEYİ ARTIŞ AŞIYLA VERİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız."







