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    27 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    27 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.07.2021 - 20:00
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 20:06
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    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 68 MİLYONU GEÇTİ

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 963 bin 479 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 24 milyon 486 bin 767 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 68 milyon 231 bin 498.

    BAKAN KOCA: TEDİRGİN EDİCİ SEVİYEDE VAKA SAYILARINA ULAŞTIK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

    "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun."

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    27 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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