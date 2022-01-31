Elektrik tarifelerine düzenleme talimatının verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi.

Türkiye'de ocak ayının başı itibarıyla elektriğe yeni gelen zamla birlikte tarifeli fiyatlandırma sistemine geçilmesinin ardından faturalar cep yakmaya başladı.

Faturalarından şikayetçi olan vatandaşlar, duruma tepki gösteriyor.

Kabine toplantısından ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında yaşanan artışla ilgili konuştu.

"Elektrikteki artışı vatandaşlarımız yansıtmamak için büyük çaba harcadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ELEKTRİKTE AYLIK TÜKETİMİ 150 KİLOVATTAN 210 KİLOVATA ÇIKARIYORUZ"

"Yılbaşı itibari ile sürdürülebilirliği sağlamak için zorunlu düzenleme yaptık. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.

En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifelerine düzenleme talimatı verdik VİDEO

"ŞUBAT FATURASI UYGUN ŞEKİLDE GELECEK"

Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.



Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz."

KABİNEDE REVİZYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"15 Temmuz hain darbe girşiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir vizyonlara hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir.

Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde vatanlarına laik olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

Türkiye son yılların en bereketli, onunla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla bu yıl için rahat nefes aldık. Şehirlerarası yollarda, ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ancak karla mücadelenin yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağdur olanlar da oldu. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Barajların dolmasını olumlu görüyoruz.

2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

İRAN'DAN GELEN GAZ AKIŞI

İran'dan gelen doğal gaz akışı yeniden başladı. Azerbaycan'dan aldığımız doğal gaz miktarını da artırdık.





3 YENİ DESTEK PAKETİ

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi. İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini; KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için hazırladık.

Yatırım Destek Paketi, Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlerden başlayarak Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmaları kapsamaktadır. İhracat Destek Paketi ise; Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.

500 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ

Dezavantajlı ailelerin ana sınıf ve okuluna giden çocukları için, 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayısını 55'e çıkartıyoruz."