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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'ya düzenlenen hava harekatında, iki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
- AA
- 11.07.2021 - 19:32
- Güncelleme : 11.07.2021 - 19:39
Mehmetçik, terör hedeflerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"ETKİLİ ŞEKİLDE VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO