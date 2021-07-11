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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'ya düzenlenen hava harekatında, iki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
    • AA
    • 11.07.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 19:39
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, terör hedeflerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "ETKİLİ ŞEKİLDE VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO


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