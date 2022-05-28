Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
473.710
1.00%
BTXN Coin
12.48
1.29%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    28 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi.
    • 28.05.2022 - 20:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    28 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.

    Aşılama oranı en yüksek ve en düşük iller

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    28 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor - Nwakaeme görüşmeleri tıkandı
    Transfer dosyası

    Trabzonspor - Nwakaeme görüşmeleri tıkandı

    Eskişehir'de 'Sarmaşıklı Cami' görenleri büyülüyor
    Yaşam

    Eskişehir'de "Sarmaşıklı Cami" görenleri büyülüyor

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir