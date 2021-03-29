Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından artış gösteren koronavirüs salgınına yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından artış gösteren koronavirüs salgınına yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Milletimizle paylaştığımız reform gündemimizi belirlediğimiz takvime uygun şekilde yürüttük. Ekonomide cari açığının azaltılmasına üretimin güçlendirilmesine yönelik çok sayıda reformu hayata geçirdik. İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyuna sunduk. 3 hafta önce de ekonomi reformlarımızı kamuoyuna açıklamıştık.

EN ÖNEMLİ REFORM BAŞLIĞIMIZ, 'YENİ ANAYASA'

Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız. Bir bu reformlara sahip çıkacağız. Biz bu reformlara sahip çıkacağız. En önemli reform başlığımız milletimize verdiğimiz sivil anayasa sözümüzdür. Anayasalar yaşayan metinler olduğu için elbette gerektiğinde değiştirilebilir.

Tüm kesimlerin yeni anayasaya katkıda bulunmasını bekliyoruz. 2053 vizyonunun omurgasını oluşturacağını düşündüğümüz yeni anayasa için her türlü fikre açığız."

Ayrıntılar gelecek...