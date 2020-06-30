Koronavirüs salgınında son durum

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Türkiye'de koronavirüs salgınında 1302 kişi daha iyileşti. Virüs 16 can daha aldı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son durum tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı güncel tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 1293 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altında olan 16 kişi daha virüse yenilerek hayatını kaybederken, 1302 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"

Bakan Koca tabloyu, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." notuyla paylaştı.

Ayrıntılar gelecek...