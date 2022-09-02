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    MSB: 3 terörist öldürüldü

    Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 14:34
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    MSB: 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri şehidinin kanını yerde bırakmıyor...

    Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, inlerine kadar girdiği hainlerin leşini çıkarıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı bugün, bir başarılı haberi daha duyurdu.

    İki farklı harekat bölgesinden gelen güzel haberde şu ifadeler kullanıldı;

    "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız…"

    MSB: 3 terörist öldürüldü VİDEO


    MSB: 3 terörist öldürüldü #1


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