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    Muğla Köyceğiz'de orman yangını

    Ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 15:37
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    Muğla Köyceğiz'de orman yangını

    Muğla Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bilinmeyen nedenle yangın başladı.

    Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.

    HAVADAN MÜDAHALE

    Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

    29 Temmuz'da ilçenin Yangı Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.

    Muğla Köyceğiz'de orman yangını

    Muğla Köyceğiz de orman yangını #1

    Muğla Köyceğiz de orman yangını #2

    Muğla Köyceğiz de orman yangını #3

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