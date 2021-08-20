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- Muğla Köyceğiz'de orman yangını
Muğla Köyceğiz'de orman yangını
Ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı.
- DHA
- 20.08.2021 - 15:09
- Güncelleme : 20.08.2021 - 15:37
Muğla Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.
HAVADAN MÜDAHALE
Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.
29 Temmuz'da ilçenin Yangı Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.
Muğla Köyceğiz'de orman yangını