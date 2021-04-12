Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tanımlaması yapılan 65 yaş üzeri vatandaşların, yüzde 23,6'sının aşı yaptırmadığını söyledi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, ülkede yapılan aşılamalar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, aşı tanımlamalarının yapılmasına rağmen aşı yaptırmayanların olduğu dikkatini çekerek şunları söyledi:

"65 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 23,6'SI AŞI YAPTIRMADI"

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil.

Fahrettin Koca aşılamalar hakkında bilgi verdi VİDEO

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"AŞILAMA SONRASI NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞTÜ"

65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü"