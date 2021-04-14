Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? Fahrettin Koca açıkladı

Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan haftası 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre, vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illere yönelik açıklamalarda bulundu.

Kısmi kapanma sürecine girerken vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin hangileri olduğu merak edildi.

Peki, 3-9 Nisan haftasında vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER HANGİLERİ?

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden 3-9 Nisan haftasında 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafikleri paylaştı.

Koca yaptığı açıklamada, ''100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde.'' ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Güncel tabloya göre, vaka sayılarının en fazla yükseldiği il Kırklareli oldu. Kırklareli'yi takip eden iller ise İstanbul, Çanakkale Kastamonu, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir, Bayburt, Bartın ve Isparta oldu.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Vaka sayılarının azalış gösterdiği iller ise Samsun ve Ardahan oldu.