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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Tercihleri alınan KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sayfasında yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 10:08
- Güncelleme : 20.07.2022 - 10:55
Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları tamamlandı
30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri açıklandı.
ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.