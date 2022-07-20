KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Tercihleri alınan KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sayfasında yayınlandı.

Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları tamamlandı

30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri açıklandı.

ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.