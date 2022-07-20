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    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Tercihleri alınan KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sayfasında yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:55
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    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları tamamlandı

    30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri açıklandı.

    ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı #1


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