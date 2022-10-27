28-29 Ekim'de toplu taşıma tarifesinin nasıl olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?

Cumhuriyet'in 99. yılını kutlamak üzere, tüm yurtta hazırlıklar tamamlanmaya başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kayıtlara geçerken, 28 Ekim'e dair de detaylar gündem oldu.

28 Ekim'de özellikle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bu kapsamda da, "28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte yanıtı....

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?

Cumhuriyet Bayramından bir gün öncesi 28 Ekim ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz senelerde 28 Ekim'de, toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet vermedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçtiğimiz senelerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu sene yine 29 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz kullanması bekleniyor.