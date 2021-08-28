28 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 912 yeni vaka tespit edilirken, 245 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 912

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 92 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 47 milyon 675 bin 684, 2. doz uygulanan aşı miktarı 36 milyon 521 bin 647, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 299 bin 56 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 92 milyon 710 bin 374.

"TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tabloya kaç kişi bakacak. Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar."