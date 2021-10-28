28 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

28 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 28 Ekim Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 9,53 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 9,53 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

28 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 9,5120 liradan, euro ise 11,0470 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 9,51 liradan alınan dolar 9,5120 liradan, 11,0450 liradan alınan euro ise 11,0470 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 9,51 liradan, euro ise 11,04 liradan satılmıştı.

DOLAR: 9,51