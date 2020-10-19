28 Ekim Çarşamba günü tatil edildi mi? 28 Ekim okullar yarım gün mü? EBA TV ders olacak mı?

28 Ekim Çarşamba günü tatil edildi mi? 28 Ekim okullar yarım gün mü? EBA TV ders olacak mı?

29 Ekim'e sayılı günler kala birçok vatandaş 29 Ekim 2020 ne zaman, resmi gün mü ve 29 Ekim hangi güne denk geliyor araştırması yapıyor. Bu sene 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor.

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Ancak öğrenciler için 28 Ekim çarşamba günü daha çok merak ediliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

EBA'DA DERS VAR MI?

28 Ekim çarşamba günü Okullara kesin olarak gidilmeyecek. Öğrenciler hem 28 Ekim hem 29 Ekim 2020'de evinde olacak. Ancak öğleden sonra EBA'da ders işlenmeyecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 resmî tatil takvimine göre, bu sene 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak olan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma günün de katılması durumunda hafta sonu tatili ile 5 gün olacak.