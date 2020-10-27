28 Ekim Çarşamba yarım gün tatil mi? Bankalar, PTT, kargo, noter ve eczaneler açık mı?

28 Ekim Çarşamba yarım gün tatil mi? Bankalar, PTT, kargo, noter ve eczaneler açık mı?

Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim, yönetmeliğe göre 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Peki bankalar, noterler, kargo şubeleri ve eczaneler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk gelecek. Ancak 28 Ekim tarihinin yarım gün olması nedeniyle vatandaşlar bu tarihte PTT, noter, kargo gibi yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ekim bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Milli bayramlarımız arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor, 29 Ekim günü devam ediyor. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün olarak kabul edilmektedir.

28 EKİM PTT, NOTER, KARGOLAR AÇIK MI? Diğer kamu kurumlarında olduğunu gibi bankalarla bağlantılı olan birçok kurum da öğleden sonra işlem yapmayacak. Çarşamba günü bankalarda işlem gerçekleştirecek olanlar öğlene kadar işlemlerini yapmaması durumunda bir sonraki işlem günü olan 30 Ekim 2020 Cuma gününü beklemek zorunda olacak. Noterler, kargolar, PTT’ler ve sağlık ocakları 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13.00’e kadar hizmet verecek. HASTANE, SAĞILIK OCAĞI VE ECZANELER YARIM GÜN MÜ?

Hastanelerde resmi tatil günlerine muayene veya başka sebeplerle randevu verilmiyor. Fakat hastanelerin acil servis bölümü resmi tatiller, dini bayramlar da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Aynı şekilde eczaneler de 29 Ekim tarihinde açık olmayacak. 29 Ekim tarihinde eczaneye gitmek isteyenlerin nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.

28 Ekim'de hasta ve eczaneler kaça kadar açık sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 28 Ekim'de hastane ve eczaneler öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce eczaneye gidemeyenlerin de nöbetçi eczanelerin listesine bakması, listede bulunan eczanelerden birini tercih etmesi gerekiyor.