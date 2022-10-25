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    28 Ekim Cuma günü bankalar, kargolar (PTT), noterler, hastaneler açık mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, 28 Ekim'de hangi kurumların çalışıp çalışmayacağı gündeme getirildi. Peki, 28 Ekim Cuma günü bankalar, kargolar (PTT), noterler açık mı?
    • 25.10.2022 - 17:37
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    28 Ekim Cuma günü bankalar, kargolar (PTT), noterler, hastaneler açık mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, bazı araştırmalar vatandaşların gündemine gelmeye başladı.

    Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak geçiyor ve tüm yurtta coşkuyla kutlanacak.

    Bayram için hazırlıklar tamamlanmaya başlarken, 28 Ekim'de kurum ve kuruluşların çalışma sistemi merak ediliyor.

    Bankada, PTT'de ya da hastanede işi olanlar, bu kurumların 28 Ekim'de tatil olup olmadığını sorguluyor.

    Bu kapsamda da, "28 Ekim Cuma günü bankalar, kargolar (PTT), noterler açık mı?" sorusu gündem oldu.

    Peki, 28 Ekim Cuma günü bankalar, kargolar (PTT), noterler açık mı? İşte yanıtı...

    28 Ekim Cuma günü bankalar, kargolar (PTT), noterler açık mı?

    Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre; 28 Ekim Cuma devlet dairelerinde ve bankalarda çalışma sistemi yarım gün olacak ve öğleden sonra işlem kabul etmeyecek.

    28 Ekim Cuma günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.

    Noterler 28 Ekim Cuma günü öğleye kadar açık olacak. Sistem öğle saatlerinden sonra kapanacağı için noterlik hizmeti alınamayacak.

    28 Ekim Cuma günü bankalar, kargolar (PTT), noterler, hastaneler açık mı? #1

    Diğer kurumların çalışma saati

    Borsa İstanbul'un çalışma takvimine göre; 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra hizmet verilmeyecek.

    Devlet hastaneleri 28 Ekim günü yarım gün hizmet verecek. 28 Ekim'de üniversiteler yarım gün eğitim verecek.

    Bazı dekanlıklar ders programının bozulmaması için ders saatlerinde sabah boşluk olması halinde kaydırma yapabilecek.

    28 Ekim Cuma günü bankalar, kargolar (PTT), noterler, hastaneler açık mı? #2


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