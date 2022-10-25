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    28 Ekim Cuma tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil olacak mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki 28 Ekim Cuma günü tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil olacak mı? İşte detaylar...
    • 25.10.2022 - 11:07
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    28 Ekim Cuma tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil olacak mı?

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Vatandaşlar heyecanla Cumhuriyet Bayramı'nı bekliyor.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar tatil günlerini değerlendirmek istiyor.

    Peki 28 Ekim 2022 Cuma günü tatil mi olacak? Yarım gün mü olacak? İşte detaylar...

    29 Ekim tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

    Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir.

    28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?

    28 Ekim bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gündür.

    28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü?

    28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

    28 Ekim Cuma tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil olacak mı? #1


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