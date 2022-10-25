28 Ekim Cuma ve 29 Ekim Cumartesi çalışanlar ve okullar tatil mi? 2022 resmi tatiller!

28 Ekim Cuma ve 29 Ekim Cumartesi çalışanlar ve okullar tatil mi? 2022 resmi tatiller!

Öğrencilerin ve çalışanların gündeminde 298 Ekim Cuma ve 29 Ekim Cumartesi günleri yer alıyor. Peki 28 Ekim Cuma ve 29 Ekim Cumartesi çalışanlar ve okullar tatil mi? İşte 2022 resmi tatiller...

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayramdır. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor.

Öğrenciler ve çalışan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Cumhuriyet Bayramı tatilini değerlendirmek istiyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları devam ederken, vatandaşlar, "28 Ekim Cuma ve 29 Ekim Cumartesi çalışanlar ve okullar tatil mi?" sorusunu araştırıyor. İşte 2022 resmi tatiller...

28 Ekim - 29 Ekim günleri çalışanlar ve okullar tatil mi?

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim Cuma günü saat 13:00'dan başlıyor ve 29 Ekim Cumartesi günü devam ediyor.

28 Ekim Cuma günü yarım gündür. Bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışacak. 29 Ekim ise resmi tatildir.

2022 resmi tatiller

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi