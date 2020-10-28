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    28 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 77 kişi daha hayatını kaybetti.
    • AA
    • 28.10.2020 - 20:10
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 20:25
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    28 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

    Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün korona tablosunu da açıkladı.

    Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün 2 bin 305 kişi daha koronavirüse yakalandı.

    CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

    Tedavi altındaki 1662 kişi sağlığına kavuşurken 77 kişi vefat etti. Toplam iyileşen hasta sayısı 319 bini  geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bini aştı.

    28 Ekim Türkiye nin güncel koronavirüs tablosu #1

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