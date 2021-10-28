28 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 25 bin 528 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİN 528

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

"42 İLİMİZDE AŞILANMA DÜŞÜK HIZLA İLERLİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 116 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 332 bin 860, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 505 bin 748, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 101 bin 82 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 116 milyon 23 bin 796.