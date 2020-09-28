28 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 277 bini geçti. Virüs son 24 saatte 65 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1412 yeni vaka tespit edilirken 65 kişi yaşamını yitirdi.

Tedavi altındaki 1422 kişi ise sağlığına kavuştu.

"GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, YENİ HASTA SAYIMIZDAN FAZLA"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım." notuyla yaptı.