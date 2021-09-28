28 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 892 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 239 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin korona tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu Twitter hesabından paylaştı.

VAKA SAYISI 28 BİN BANDINDA

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de bugün 28 bin 892 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 239 kişi yaşamını yitirdi.

"AŞILARIMIZI MUTLAKA YAPTIRALIM"

Bakan Koca, tabloyu paylaştığı notta maske, mesafe ve aşı konusunda uyarılarda bulundu.

Fahrettin Koca, “'Bu kadar insan içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.