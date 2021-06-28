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- 28 Haziran 2021: Bugün hava nasıl olacak?
28 Haziran 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 11:16
- Güncelleme : 28.06.2021 - 11:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Geçtiğimiz hafta aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bu hafta hazırlıksız dışarı çıkmak istemeyenler günlük tahminlere bakıyor.
Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için sağanak yağış uyarısı geldi.
Marmara ve Kuzey Ege'de ise sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Peki, Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 28 Haziran Pazartesi hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin ise yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklık Marmara ve Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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Ankara: Parçalı bulutlu, 30 derece
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İstanbul: Parçalı bulutlu 31 derece
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İzmir: Az bulutlu ve açık 36 derece
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Adana: Az bulutlu ve açık 34 derece
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Antalya: Az bulutlu ve açık 38 derece
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Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 2 derece
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Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece
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Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece
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Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 derece