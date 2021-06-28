Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Dışarı çıkmak için hazırlık yapanlar, gün içinde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki 28 Haziran 2021 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Geçtiğimiz hafta aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bu hafta hazırlıksız dışarı çıkmak istemeyenler günlük tahminlere bakıyor.

Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için sağanak yağış uyarısı geldi.

Marmara ve Kuzey Ege'de ise sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin ise yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklık Marmara ve Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: