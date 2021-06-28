- Haberler
- Gündem Haberleri
- 28 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
28 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi, 58 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 28.06.2021 - 19:41
- Güncelleme : 28.06.2021 - 19:52
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 283
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 431 semptomlu hasta belirlendi.
58 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 327 kişi sağlığına kavuşurken, 58 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 634 oldu.