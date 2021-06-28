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    28 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    28 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi, 58 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.06.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 19:52
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 283

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 431 semptomlu hasta belirlendi.

    58 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 327 kişi sağlığına kavuşurken, 58 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 634 oldu.

    28 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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