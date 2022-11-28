28 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

28 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

28 Kasım'da bugün nerede depremler olduğu merak ediyor. Bugün Düzce, Ankara ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 28 Kasım günü nerede deprem oldu?

Türkiye genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu araştırılıyor. Bugün farklı bölgelerde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 28 Kasım'da nerede deprem oldu?

28 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce, Ankara ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Düzce 2.8 ile, Ankara 2.3 ile ve Akdeniz 2.2 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 28 Kasım 2022 deprem verileri:





28 Kasım 2022 AFAD deprem verileri: