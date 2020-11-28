28 Kasım Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 182 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Kasım tarihli Türkiye'deki koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre; sadece bugün 30 bin 103 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 182.

İyileşen hastaların sayısının 3 bin 611 olduğu bildirildi.

28 Kasım'da yapılan test sayısı ise 174 bin 443 oldu.

"SAĞLIK ORDUMUZ AĞIR YÜK ALTINDA"

Fahrettin Koca, paylaşımına, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." notunu düştü.