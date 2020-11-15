Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hain teröristlerle mücadelesi başarı ile devam ediyor.

Yurt içinde yürütülen operasyonların yanında yurt dışında da tespit edilen terör yuvaları bir bir hainlerin tepesine yıkılıyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonda 5 hain daha etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü VİDEO