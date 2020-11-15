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- Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü
Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 15.11.2020 - 20:59
- Güncelleme : 15.11.2020 - 21:14
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hain teröristlerle mücadelesi başarı ile devam ediyor.
Yurt içinde yürütülen operasyonların yanında yurt dışında da tespit edilen terör yuvaları bir bir hainlerin tepesine yıkılıyor.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonda 5 hain daha etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadeleri kullanıldı.
Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü VİDEO