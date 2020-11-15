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    Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 15.11.2020 - 20:59
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 21:14
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    Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hain teröristlerle mücadelesi başarı ile devam ediyor.

    Yurt içinde yürütülen operasyonların yanında yurt dışında da tespit edilen terör yuvaları bir bir hainlerin tepesine yıkılıyor.

    5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonda 5 hain daha etkisiz hale getirildi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadeleri kullanıldı.

    Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü VİDEO

    Kuzey Irak ta 5 terörist öldürüldü #1

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