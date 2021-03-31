Türkiye’ye getirilen 2.8 milyon doz BionTech aşısı, Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak.

Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech de dahil oldu.

Son sevkiyatlarla toplam 2.8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4.5 milyon doza ulaşacak.

KAREKODLAMANIN ARDINDAN İLLERE SEVK EDİLECEK

Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı.

Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

Türkiye’ye özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte aşılar, illere sevk edilerek uygulanmaya başlanacak.

Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.

Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor.

2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye’ye getirildi VİDEO

“DÜNYANIN ÖNDE GELEN İLK BEŞ ÜLKESİ ARASINDA”

Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tedariki ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.