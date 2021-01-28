28 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 279 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 173 bin 210 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

7 BİN 279 VAKA

Yapılan testler sonucu 7 bin 279 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 902 oldu.

129 CAN KAYBI

129 kişi ise salgına yenik düştü.