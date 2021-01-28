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28 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 279 vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 28.01.2021 - 20:22
- Güncelleme : 28.01.2021 - 20:37
Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 173 bin 210 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
7 BİN 279 VAKA
Yapılan testler sonucu 7 bin 279 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 902 oldu.
129 CAN KAYBI
129 kişi ise salgına yenik düştü.