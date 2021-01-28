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    28 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    28 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 279 vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.01.2021 - 20:22
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 20:37
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    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 173 bin 210 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    7 BİN 279 VAKA

    Yapılan testler sonucu 7 bin 279 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 902 oldu.

    129 CAN KAYBI

    129 kişi ise salgına yenik düştü.

    28 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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