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    28 Ocak'ta İstanbul'da kar bekleniyor

    28 Ocak'ta İstanbul'da kar bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftaya perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 19:42
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 19:50
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    İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, kentin çoğu bölgesini beyaza bürüdü.

    3 gün boyunca süren kardan geriye ise dondurucu soğuklar kaldı.

    Birçok kişi kar yağışının tekrar olup olmayacağını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni bir açıklama geldi.

    28 OCAK'TA KAR BEKLENİYOR

    Meteoroloji’nin tahminlerine göre, İstanbul’da 24 Ocak'tan 27 Ocak'a kadar yağmur etkili olacak.

    28 Ocak Perşembe günü ise karla karışık yağmur öngörülüyor.

    28 Ocak ta İstanbul da kar bekleniyor #1

    28 Ocak ta İstanbul da kar bekleniyor #2

    28 Ocak ta İstanbul da kar bekleniyor #3

    28 Ocak ta İstanbul da kar bekleniyor #4

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