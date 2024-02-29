28 Şubat darbesinin 27. yıl dönümüne Yeniden Refah Partisi'nin tutumu damga vurgu Türkiye tarihine postmodern darbe olarak geçen ve sonuçları uzun yıllardır sancı çektiren 28 Şubat'ın sene-i devriyesinde Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın aldığı seçim kararı, o dönemi yaşatanları sevindirdi.

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Merhum Necmettin Erbakan'ın Başbakan olduğu 54. Hükümet, bundan tam 27 yıl önce, rejimi tehdit ettiği iddiasıyla cuntacıların hedefi olmuştu.

1995 genel seçimlerinde Refah Partisi sandıktan birinci parti çıkmış; ancak o dönem demokrasiyi postalları altına alıp çiğneyen darbeciler, hafızalardan silinmeyecek izler bırakmıştı.

İrtica bahanesi

Erbakan Hoca'yı iktidardan devirmek için irtica bahanesiyle başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor, ikna odalarında aşağılanıyordu.

Darbeci paşaların, bin yıl sürecek dediği olaylarda, demokrasi yerine sokaklarda artık tankların postalların ayak sesleri vardı.

Necmettin Erbakan'a görev bıraktırdılar

Yaşanan süreçte Necmettin Erbakan, başbakanlıktan istifa ettirilmiş; ardından Refah Partisi kapatılmıştı. Erbakan'a da ayrı siyaset yasağı getirilmişti.



İşte o utanç günleri üzerinden bugün tam 27 yıl geçti...

Fatih Erbakan'ın seçim kararı o dönemki failleri sevindirdi

Tarihin kara lekesinin sene-i devriyesinde gözler Yeniden Refah Partisi'ne çevrildi...



Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki kararı hem parti tabanında hem de muhafazakar seçmen tarafında rahatsızlığa neden oldu.

Fatih Erbakan, AK Parti'den isteklerinin reddedilmesi sonrası, oyların bölünmesi için İstanbul ve Ankara'dan aday çıkardı.

Ancak Erbakan'ın bu kararı, o dönemki cunta yönetimine destek verenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

28 Şubat söylemleri devam ediyor: "AK Parti kazanırsa şeriat gelir"

Seçimler için algı propagandası başlatan muhalif medyadaki söylemler de 27 yıl öncekileri aratmıyor...



CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV ekranlarında, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı kazanması durumunda şeriat geleceğini ima ederek "Türkiye İslam Cumhuriyeti'ne dönüşür." ifadelerini kullandı.