28 Şubat davası hükümlüsü 2 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 2 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel bir hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Yargıtay'ın 28 Şubat davasıyla ilgili verdiği onama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 eski asker tutuklanmıştı.

Rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürülen eski generaller, ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını öne sürerek infazın durdurulmasını talep etti.

RAPOR ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayeneleri yapılan Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak ile ilgili rapor çıktı.

"İNFAZIN ERTELENMESİNE GEREK YOK"

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, “Cezanın infazının ertelenmesine gerek olmadığı, düzenli sağlık kontrolleri yapılarak cezaevinde infazlarına devam edilebileceği” belirtildi.