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    28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp'ta

    28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp'ta

    19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na getirildi.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 09:46
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    Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti.

    Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti.

    Bunun üzerine sağlık sorunları olan emekli general Çevik Bir için Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

    RAPORLARI DEĞERLENDİRİLDİ

    Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara dün açıklama yaparak bir aydır Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tetkikleri yapılan müvekkilinin, hakkındaki sağlık raporlarının değerlendirilmesi için mevcutlu olarak İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini söylemişti.

    Avukat Kara, demans başlangıcı başlayan müvekkilinin cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor hazırlanacağını dile getirmişti.

    KARAR GÜNÜ

    Çevik Bir, saat 08.30 sıralarında polis önlemleriyle Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

    Adli Tıp Kurumu, Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

    Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi

    28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp ta #1

    28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp ta #2

    28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp ta #3

    28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp ta #4

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