28 Şubat davasında cezalar kesinleşti

Cezaları kesinleşen 28 Şubat davası sanığı 14 kişinin, infaz erteleme talepleri reddedildi. Şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

28 Şubat davası sanıklarının cezalarının verilmesinde sona gelindi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İnfaz savcılığının sanıklara teslim olmaları için süre tanıması beklenirken, belirtilen süre içerisinde teslim olmayan 14 sanık için yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık, sanık avukatlarının infaz erteleme taleplerini reddetti.

YARGILANAN İSİMLER

Davada Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker olmak üzere 14 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

MÜEBBET HAPİSLERİ ONANDI