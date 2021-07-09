28 Şubat davasında 14 sanığın cezası onandı

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak bilinen 28 Şubat döneminin failleriyle ilgli temyiz incelemesi tamamlandı.

Aralarında, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın bulunduğu 14 sanık hakkında cezalar karara bağlandı.

TEMYİZ İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Eski adıyla Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, 28 Şubat 1997'de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirildiği ifade edildi.

Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.

Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

14 SANIĞIN CEAZSI ONANDI

Daire, yerel mahkemede 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde belirtilen "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezası verilen sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin de bu suça yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle bozulmasına hükmetti.

37 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE

Yerel mahkemede "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçu bakımından "gizli ittifak" suçunu işlediklerine ancak 765 sayılı Kanun'da 10 yıllık asli zaman aşımı süresi nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın dosyalarının bozulması kararlaştırıldı.

Daire ayrıca 37 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

ÇETİN DOĞAN SANIKLAR ARASINDA

28 Şubat sürecinde adı fişlemeler ile anılan Batı Çalışma Grubu'nun başkanlığını yapan Doğan, kendisinin imzası olan 16 Nisan 1997 tarihli ve bütün askerî birimlere gönderilen bir BÇG belgesinde, laiklik aleyhtarı faaliyetlerin arttığı vurgulanarak camilerin gözetim altına alınması emretti. Plana göre görevli askerî personel camilere gidecek ve laiklik karşıtı fiil ve sözleri ivedilikle garnizon komutanlıklarına bildirecekti. Açılan dava kapsamında cezası onandı.

ÇEVİK BİR, ÇETİN DOĞAN İLE MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Ordu içinde faaliyet gösteren "Batı Çalışma Grubu" ile medyanın gündemine gelen Çevik Bir, 12 Nisan 2012 tarihinde 28 Şubat darbe soruşturması kapsamında göz altına alınarak Ankara'ya gönderildi. 15 Nisan 2012'de tutuklanmıştı.