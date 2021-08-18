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28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı

28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.