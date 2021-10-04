28 Şubat generallerinin infazlarının ertelenmesi talebi reddedildi

Çevik Bir'le birlikte 7 generalin 28 Şubat'a bağlı infazlarının ertelenmesi için yapılan başvuru, olumsuz sonuçlandı. Adli Tıp, generallerin cezaevinde kalmasında engel olmadığına kanaat etti.

28 Şubat davasının 2018 yılında karara bağlanmasının ardından 103 sanığın yargılanması süreci tamamlandı.

Sanıklardan 21'i, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Müebbet hapse çarptırılan sanıkların arasında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan da yer aldı.

CEZALARI AĞUSTOSTA ONANINCA TUTUKLANDILAR

Ağustos ayında 14 sanığa verilen cezaların onanmasının ardından Çevik Bir'in de araarında bulunduğu eski generaller, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNFAZININ ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

İzmir'de tutuklu bulunan Çevik Bir, ilerleyen yaşını ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterip, cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağını öne sürerek, cezanın infazının ertelenmesi isteğiyle sağlık muayenesi talep etti.

ADLİ TIP RAPOR HAZIRLADI

Aynı gerekçe ile onunla birlikte 7 generalin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesi sonucu rapor hazırlandı.

ENGEL OLACAK FİZİKİ YA DA PSİKOLOJİK HASTALIKLARI ÇIKMADI

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin, Adli Tıp raporu tamamlandı. Adli Tıp, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.