28 Şubat generallerinin rütbelerinin söküldüğü mahkemeye bildirildi

Mahkumiyet kararlarına istinat edilen 14 emekli 28 Şubat generalinin rütbesinin sökülmesine yönelik adli süreç tamamlandı. 13 generalin rütbesinin sökülmesiyle ilgili idari işlem yapıldı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesini talep etmişti.

Cezası kesinleşen 14 emekli generale ait kesinleşme şerhleri, Genelkurmay Başkanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na Ağustos ayında iletildi.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

"BİN YIL SÜRECEK"

28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı olan ve ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun, "28 Şubat bin yıl sürecek." sözlerini sarf ettiği darbe, generallerin rütbelerinin sökülmesiyle sonuçlandı.





14 EMEKLİ GENERALİN RÜTBESİNİN SÖKÜLMESİ TALEP EDİLDİ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığına yazı gönderdi.

KUVVET KOMUTANLIKLARINA TALİMAT VERİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.

TSK'DAN ÇIKARMA İŞLEMİ YAPILDI

Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.

13 GENERALİN RÜTBESİ SÖKÜLDÜ

Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.

MAHKUMİYET KARARINA İSTİNADEN YAPILDI

Personel Başkanlığının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi.

"İRTİCA BİN YIL SÜRERSE 28 ŞUBAT DA BİN YIL SÜRECEKTİR DEDİM"

Kıvrıkoğlu, yıllar sonra yaptığı bir açıklamasındaysa "28 Şubat bin yıl sürecek" iddiasını "28 Şubat kararları TSK’nın değil, MGK’nın kararlarıdır. Kararlar Anayasamızın üçüncü maddesinde ifadesini bulan değerleri aşındırmaya çalışan irticai faaliyetlere karşı alınmıştır. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için alınması gereken tedbirleri kapsar. Amacı, irticai faaliyetleri yok etmek veya asgariye indirmektir. Dolayısıyla irticai faaliyetler olduğu sürece 28 Şubat devam edecektir. İrtica bin yıl sürerse 28 Şubat da bin yıl sürecektir dedim." sözleri ile yalanlamıştı.