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    28 Şubat hükümlüsü Vural Avar'ın cenazesi toprağa verildi

    28 Şubat hükümlüsü Vural Avar'ın cenazesi toprağa verildi

    28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Avar'ın cenazesinde çok sayıda CHP'li milletvekilinin katılması dikkat çekti.
    • 22.12.2022 - 16:18
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    Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar (85), 19 Aralık günü Sincan Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.

    28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Avar’ın, uykuda hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Cenazesi toprağa verildi

    Vural Avar için Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

    Avar’ın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    28 Şubat hükümlüsü Vural Avar'ın cenazesi toprağa verildi VİDEO

    Çok sayıda CHP'li vekil de katıldı

    Cenaze törenine çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilinin yoğun katılımı oldu.

    Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bürokratlar, Avar’ın silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    28 Şubat hükümlüsü Vural Avar ın cenazesi toprağa verildi #1

    28 Şubat hükümlüsü Vural Avar ın cenazesi toprağa verildi #2

    28 Şubat hükümlüsü Vural Avar ın cenazesi toprağa verildi #3

    28 Şubat hükümlüsü Vural Avar ın cenazesi toprağa verildi #4

    28 Şubat hükümlüsü Vural Avar ın cenazesi toprağa verildi #5


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