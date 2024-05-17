28 Şubat paşalarının kabullenemediği gerçek: Recep Tayyip Erdoğan affı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan 28 Şubat paşalarına Resmi Gazete kararıyla af çıkarması, tahliye edilen paşaların zoruna gitti.

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ensonhaber.com

Bundan 27 yıl önce askeri vesayetin zoruyla hükümeti görevden çektiren ve 28 Şubat'ı post-modern darbe olarak tarihin kara sayfalarına geçiren paşaların, dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan cezalarına af geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla; Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol tahliye edildi.

Erdoğan peşlerini bırakmadı

Ancak paşalar; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affıyla tahliye olunmalarından rahatsız oldu.

"Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık." "28 Şubat bin yıl sürecek" sözlerinin failleri olan bu paşaların peşine adalet için yine Recep Tayyip Erdoğan düşmüştü.

2002'de iktidara gelen AK Parti, Erdoğan'la birlikte, bu tarihi lekenin peşini bırakmadı. Açılan davalarla darbeye karışan askerler tek tek yargılandı ve ceza aldı.

Kabullenemeyiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefretleri nedeniyle yine de kendilerini Erdoğan'ın affetmesini kabullenemeyen paşalardan olan Çetin Doğan da tahliye sonrası öfkesini şu sözlerle anlattı;