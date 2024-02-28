28 Şubat paşası Çetin Doğan cezaevinden fotoğraf paylaştı 28 Şubat davasından hüküm giyen 84 yaşındaki emekli orgeneral Çetin Doğan, postmodern darbenin 27’nci yıl dönümünde, cezaevindeki son fotoğrafını gönderdi.

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Takvimler 28 Şubat'ı gösteriyor...

Bugün, Türk Demokrasi Tarihi'nin kara lekesi olarak tarihe geçti.

Tam 27 yıl önce başörtülü kadınlar hedef oldu ve postmodern darbe gerçekleştirildi.

Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan 28 Şubat postmodern askeri darbesinden geriye ise sorumlular kaldı.

Teslim oldu

Şimdilerde yargılanan isimlerden biri de Emekli Orgeneral Çetin Doğan.

28 Şubat paşası Doğan hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dava kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Ardından Doğan da Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Cezaevinde bulunan Çetin Doğan, bugün kendisini hatırlattı.

Son fotoğrafını gönderdi

Çetin Doğan, 28 Şubat'ın 27'nci yıl dönümünde, cezaevinde çekildiği son fotoğrafını gönderdi.

Dava kapsamında yargılanan ve generaller, hafızalara "28 Şubat bin yıl sürecek." sözleriyle kazındı.

Çetin Doğan kimdir?

Çetin Doğan 15 Mayıs 1940 Maçka, Trabzon doğumlu asker, emekli orgeneraldir.

Mart 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken Balyoz Darbe planını hazırladığı iddia edilmiştir. Bu planla ilgili açılan davada tutuklu olarak 1 numaralı sanık olarak yargılanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Ancak darbeye eksik teşebbüs sebebiyle verilen ceza ağırlaştırılmış müebbetten 20 yıla düşürüldü.

28 Şubat sürecinde adı fişlemeler ile anılan Batı Çalışma Grubu'nun başkanlığını yapmıştır. Kendisinin imzası olan 16 Nisan 1997 tarihli ve bütün askeri birimlere gönderilen bir belgesinde, laiklik faaliyetlerin arttığı vurgulanarak camilerin gözetim altına alınması emrediliyordu. Plana göre görevli askeri personel camilere gidecek ve laiklik karşıtı fiil ve sözleri ivedilikle garnizon komutanlıklarına bildirecekti.

Doğan, TSK'dan emekli olduktan sonra dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığına atandı. 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevden alındı.

Ardından 2021 yılında bir gelişme yaşandı.

28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı çıktı.

Yargıtay, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

Yerel mahkeme de müebbet hapis cezası onanan sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Bu isimlerden biri de Doğan oldu.