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28 Şubat tahliyelerinde bin bir gün detayı

28 Şubat tahliyelerinde bin bir gün detayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan 28 Şubat paşalarına Resmi Gazete kararıyla af çıkarmasındaki bin bir gün detayı dikkat çekti.