28 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı. 66 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin korona verilerini güncelledi.

Bakanlığın güncel verilerine göre bugün yapılan testler sonucu 8 bin 424 kişinin daha virüse yakalandığı belirlendi.

610 kişinin ise semptomlu hasta oldukları belirlendi.

66 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 6 bin 511 kişi sağlığına kavuşurken 66 kişi virüse yenilerek hayatını kaybetti.