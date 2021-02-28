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28 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı. 66 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 28.02.2021 - 19:00
- Güncelleme : 28.02.2021 - 19:28
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin korona verilerini güncelledi.
Bakanlığın güncel verilerine göre bugün yapılan testler sonucu 8 bin 424 kişinin daha virüse yakalandığı belirlendi.
610 kişinin ise semptomlu hasta oldukları belirlendi.
66 CAN KAYBI
Tedavi altındaki 6 bin 511 kişi sağlığına kavuşurken 66 kişi virüse yenilerek hayatını kaybetti.