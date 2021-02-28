Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
332.039
-4.97%
EXEN Coin
16.48
-0.06%
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C
    28 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    28 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı. 66 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 28.02.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin korona verilerini güncelledi.

    Bakanlığın güncel verilerine göre bugün yapılan testler sonucu 8 bin 424 kişinin daha virüse yakalandığı belirlendi.

    610 kişinin ise semptomlu hasta oldukları belirlendi.

    66 CAN KAYBI

    Tedavi altındaki 6 bin 511 kişi sağlığına kavuşurken 66 kişi virüse yenilerek hayatını kaybetti.

    28 Şubat Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir