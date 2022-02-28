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    28 Şubat Zirvesi'ni Tuluhan Tekelioğlu sundu

    28 Şubat Zirvesi'ni Tuluhan Tekelioğlu sundu

    Tuluhan Tekelioğlu, sunumunu gerçekleştirdiği 28 Şubat Zirvesi'nde, demokrasinin 6 siyasi parti tarafından raftan indirileceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 16:04
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    2023 seçimlerini geri sayım başlarken, siyasi partilerin ittifak çalışmaları da hız kazandı.

    Bugün de kurulacak ittifak çerçevesinde; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerinin uzlaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 liderin katıldığı ortak açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

    TEKELİOĞLU AÇILIŞI YAPTI

    Toplantının sunuculuğunu ise gazeteci Tuluhan Tekelioğlu gerçekleştirdi.

    Program çerçevesinde kürsüye çıkan Tuluhan Tekelioğlu, ilk olarak 6 parti genel başkanını salona davet etti.

    Liderler salona birlikte giriş yaptı ve parti isimlerinin alfabetik sıralamasına göre oturdu.

    28 Şubat Zirvesi'ni Tuluhan Tekelioğlu sundu ViDEO

    "RAFA KALDIRILAN DEMOKRASİ"

    Tekelioğlu, açılış konuşmasında ise şu an Türkiye'de demokrasinin olmadığını belirterek "6 siyasi parti rafa kaldırılan demokrasiyi hakim kılmak amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metninde uzlaştı. Değerli misafirler, yarının Türkiye'si için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in imza törenine hoş geldiniz.

    Ülkemize adalet, refah, huzur, özgürlük getirilmesi amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i hayata geçirmeyi taahhüt eden 6 siyasi parti lideri bilikte geliyorlar." ifadelerini kullandı.

    28 Şubat Zirvesi ni Tuluhan Tekelioğlu sundu #1

    28 Şubat Zirvesi ni Tuluhan Tekelioğlu sundu #2


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