28 Şubatçılara 'özür dileyin' çağrısı

28 Şubat'ın yıl dönümünde sosyal medya kullanıcıları darbe destekçilerini özür dilemeye çağırdı.

28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde Twitter’da bir kampanya dikkat çekiyor.

Kısa sürede Twitter gündem listesine de giren bu kampanyada kullanıcılar 28 Şubat’ın aktörlerine özür dileyin çağrısında bulunuyorlar.

CEVAP VEREN OLMADI

Medyadan iş dünyasına, siyasetten yargıya kadar geniş kesimde 28 Şubat darbesinin gerçekleşmesine destek veren kişilere yapılan bu çağrıya henüz cevap veren olmadı.

Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen, milyonlarca insana yaşatılan ve demokrasiyi yerle bir eden bu darbenin aktörlerinden en ufak bir pişmanlık gözlenmediği gibi özür dileyen de çıkmamıştı.

Twitter’da binlerce kişinin özür dilemeye davet ettiği kişiler arasında; Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Kemal Alemdaroğlu, Nur Serter, Emin Çölaşan, Nuh Mete Yüksel, Vural Savaş, Çevik Bir, Kemal Gürüz ve daha birçok isim yer aldı

Fahrettin Altun: Milletimizden özür dileyin VİDEO

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"HEPİNİZ ORADAYDINIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kampanyaya destek verdi. Dönemin CHP'li vekillerinin o dönemi destekleyen konuşmalarının yer aldığı bir video paylaşan Altun, "Hepiniz oradaydınız! Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi.

Fakat siz bir özür bile dilemediniz! Milletimizden özür dileyin!" ifadelerini kullandı.