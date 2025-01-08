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Haber Merkezi

Türkiye tarihinin leke süreci 28 Şubat günleri...

"Etkileri gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 27 sene geçti.

HUKUKSUZ UYGULAMALAR KAYITLARA GEÇTİ

Hak ve özgürlükler, dayanağı bulunmayan hukuksuz uygulamalarla yok sayıldı.

Okumak isteyen başörtülü genç kızların hayalleri üniversite kapılarında asılı kaldı.

'İKNA ODALARI' NUR SERTER TARAFINDAN KURULDU

28 Şubat’ın utanç uygulaması İkna Odaları, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Serter’in öncülüğünde kuruldu.

İlk uygulama İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde yapıldı.

ODALARDA FİŞLEMELER YAPILDI

Üniversiteye kayıt için giden başörtülü öğrenciler “bir görüşme yapmanız gerekiyor” diyerek bazen boş bir odaya bazen boş bir sınıfa çağrıldılar. Taahhüt imzalamaya zorlandılar.

Susturulamayan protestolar kapalı kapılar ardında engellenmeye çalışıldı. Odalara giren birçok kişinin isminin yanında T harfi eklendi.

HAFIZALARDA YERİNİ KORUYOR

Sürecin etkisi zamanla kırılırken geçmişten günümüze yaşanan olaylar ise hala gündem olmaya devam ediyor.

YAPILANLARI TEK TEK ANLATMIŞTI

O dönem İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan ve CHP'de uzun süre milletvekilliği yapan Nur Serter, katıldığı programda başörtüsü yasağını canhıraş bir şekilde savunmuştu.

Eline mikrofon alan yapılan ve yapılan uygulamalardan rahatsız olduğunu dile getiren bir genç, yapılanları tek tek anlatmıştı.

"TECRİT ODALARINA KONULUYORSUNUZ"

Genç öğrenci açıklamalarında şunları söylemişti:

Önce bir tecrit odası var, bu tecrit odalarına önce konuluyorsunuz. Daha sonra başörtülü olarak kaydınızı yaptırmak istiyorsunuz. Size şunu söylüyorlar; başörtülü olarak kayıt yapmayız diyorlar. Daha sonra başörtünüzü çıkarıyorsunuz açık bir fotoğraf veriyorsunuz, yine kayıt yaptırmayız diyorlar, açık fotoğrafla da kayıt yaptırmayız diyorlar. Çünkü açık fotoğrafla kayıt yapıldığı zaman okula girme hakkınız da yok. Sizi fişliyorlar üniversiteye giriş öğrenci belgenize bandrol yapıştırmıyorlar. Bandrolün yapıştırılmaması ne demektir? Üniversiteye girmemeniz demektir. Ben üniversiteye giremedikten sonra kaydımı yaptırmamın ne anlamı var?

"BAŞINIZ AÇIKSA ÜNİVERSİTEYE GİRERSİNİZ"

Öğrencinin bu açıklamalarına karşılı ise Nur Serter, “Elbette giremeyeceksiniz, eğer başınız açıksa üniversiteye girersiniz. Kapalıysa giremezsiniz." cevabını vermişti.

GÜNDEM OLDU

28 Şubat'ın yıl dönümüne sayılı günler kala bu utanç sözler yeniden gündem oldu.